Zurigo chiede la chiusura delle piste da sci in tutta la Svizzera

ZURIGO - Un inasprimento delle misure contro la diffusione del coronavirus è scattato lo scorso weekend. Ma se la situazione non migliorerà, il Consiglio federale è pronto ad adottare ulteriori provvedimenti.

Il Governo cantonale zurighese si aspetta che nuove misure nazionali vengano annunciate già il prossimo venerdì 18 dicembre. In quanto la popolazione - come si legge in un comunicato - ha bisogno «di indicazioni uniforme e chiare».

E si parla anche di stazioni sciistiche: al momento le piste possono restare aperte, mentre per le vacanze di Natale sarà necessaria un'autorizzazione cantonale che sarà rilasciata a seconda della situazione epidemiologica locale. Non ci sta il Governo zurighese che chiede la chiusura di tutti gli impianti di risalita. «Non è comprensibile che gli impianti sportivi debbano chiudere, mentre in montagna si continua a sciare nonostante il rischio di contagio e di restare vittima di un incidente». Gli ospedali zurighesi, si legge ancora nella nota, non sono infatti in grado di prendere a carico persone infortunate provenienti dalle zone sciistiche.

Le autorità zurighesi suggeriscono inoltre l'introduzione di un divieto di prostituzione valido in tutta la Svizzera, così come avviene già nel Canton Zurigo e in altre regioni elvetiche.

In ogni caso, se venerdì il Consiglio federale non annuncerà nuove restrizioni, il Governo zurighese ne adotterà a livello cantonale.