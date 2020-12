Elicotteri: la Svizzera si esercita con l'UE

BERNA - La Svizzera prenderà parte al programma di esercitazioni per elicotteri organizzato dall'Agenzia europea per la difesa (AED). Lo ha deciso oggi il Consiglio federale approvando la partecipazione delle Forze aeree svizzere.

Il Dipartimento della difesa (DDPS) collabora dal 2012 con l'AED nei settori della ricerca e dello sviluppo nonché per l'acquisto di armamenti. Ora il Governo ha stabilito che Berna deve partecipare a tutti i settori di attività, compresi quelli dell'istruzione e delle esercitazioni.

Il programma di esercitazioni per elicotteri (Helicopter Exercise Programme, HEP), coordinato dall'AED, è interessante per le Forze aeree svizzere poiché consente di acquisire determinate competenze che attualmente non possono essere esercitate in patria. Queste includono l'istruzione al volo tattico in un ambiente in cui sono attivi i disturbatori di frequenza e le conoscenze in materia di pianificazione in un contesto multinazionale, indica una nota governativa odierna.