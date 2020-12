Covid, in Svizzera 5'086 casi e 87 decessi in ventiquattro ore

BERNA - I numeri della pandemia restano stabili ma alti in tutta la Svizzera. Nelle ultime ventiquattro ore a livello nazionale sono stati registrati altri 5'086 casi accertati di coronavirus. Lo si evince dall'odierno bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica, che parla di 34'034 tamponi effettuati con un tasso di positività pari al 14,9%.

Le autorità sanitarie segnalano purtroppo anche 87 nuovi decessi. Le morti complessive legate al Covid-19 salgono così a quota 5'203. Sempre nelle ultime ventiquattro ore, per 190 persone si è inoltre reso necessario un ricovero in ospedale.

Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Svizzera (che risale allo scorso 25 febbraio), complessivamente si contano 363'654 persone risultate positive al virus. Per gli ultimi quattordici giorni, l'incidenza è di 600,25 casi ogni 100'000 abitanti (ieri era pari a 592,84).

La situazione in Ticino - In Ticino, le autorità sanitarie cantonali hanno oggi segnalato altre 272 persone positive, oltre a sei decessi e 20 ricoveri. Attualmente nelle strutture sanitarie del nostro cantone si contano 350 pazienti col coronavirus, di cui 40 in cure intense. Questi ultimi sono aumentati di quattro unità.

«Siamo in una nuova fase di crescita» ha detto stamani, in un incontro coi media, il medico cantonale Giorgio Merlani. Il fattore di riproduzione del virus è infatti tornato sopra l'1. Questo significa che ogni malato contagia più di una persona.

In arrivo nuovi provvedimenti - Nel frattempo ieri il Consiglio federale ha deciso di prendere in mano la situazione, e ha messo in consultazione presso i Cantoni una serie di misure che saranno varate nella seduta di venerdì 11 dicembre e scatteranno il giorno successivo. Si parla di provvedimenti che saranno introdotti a livello nazionale e che riguarderanno ristoranti e negozi (dovranno chiudere alle 19 e la domenica), come pure gli assembramenti (per gli eventi privati è previsto un massimo di cinque persone da due nuclei familiari, con eccezione dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre, quando il limite sarà di dieci).

Ma il Governo federale promette di stare all'erta. E se entro il 18 dicembre non si assisterà a un'inversione di tendenza, potrebbe venire decretata la chiusura totale di negozi e ristoranti.