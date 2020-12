Covid, in Svizzera altri 3'802 casi e 107 decessi

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati effettuati 19'777 test Covid-19. Di questi, il 19,2% è risultato positivo. Si tratta quindi di altri 3'802 casi. È quanto si evince dall'odierno bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Sempre a livello nazionale, si contano inoltre 107 nuovi decessi legati al coronavirus. E per 226 persone si è resa necessaria l'ospedalizzazione.

Attualmente in Svizzera si contano 610,31 casi ogni 100'000 abitanti. Dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive sono complessivamente 330'874. I decessi sono invece a quota 4'552.

In tutto il paese, 37'310 persone sono in isolamento poiché positive al coronavirus. Altre 38'401 persone sono in quarantena per essere state in contatto con dei malati. Sono infine 287 coloro in quarantena dopo essere rientrate da paesi a rischio.

La pandemia in Ticino - Il virus avanza, seppure più lentamente, anche in Ticino. Per le ultime ventiquattro ore, le autorità sanitarie cantonali hanno segnalato altri 166 casi, dieci decessi e 27 nuovi ricoveri. Considerando che sono stati dimessi 29 pazienti, attualmente nelle strutture sanitarie ticinesi si contano 346 pazienti col coronavirus (ieri erano 352), di cui 42 si trovano in cure intense (-1).