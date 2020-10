I rutti delle vacche svizzere fanno male al clima

BERNA - Le mucche, killer del clima. Ha un tono preoccupato - per non dire allarmato - lo studio diffuso oggi dal Wwf sull'impatto climatico dell'allevamento in Svizzera. L'indagine si sofferma su un particolare curioso: i rutti delle vacche, che immettono metano nell'aria.

Ogni giorno - scrive l'organizzazione ambientalista - una vacca emette da 300 a 500 litri di metano durante la ruminazione. I rutti delle mucche hanno «un impatto negativo sull'ambiente» sottolinea lo studio. Il bilancio ecologico evidenzia come per ogni litro di latte intero viene rilasciato nell'atmosfera 1,63 kg di gas a effetto serra.

Le vacche da latte sarebbero responsabili del 34 per cento delle emissioni di origine agricola in Svizzera. Il Wwf invita quindi i consumatori a preferire il latte di soia o di riso, che ha un impatto ambientale inferiore del 40 per cento. Il latte di anacardi invece, per via dei pesticidi utilizzati nella coltivazione, è ancora più inquinante di quello vaccino (del 93 per cento in più).