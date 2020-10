1'077 nuovi casi di coronavirus e due decessi in Svizzera

BERNA - 1'077 nuovi casi, 10 ospedalizzazioni e due decessi. Sono i dati forniti oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e si riferiscono alle ultime 24 ore in tutta la Svizzera. Ieri erano 700, mentre nel weekend (venerdì-domenica) erano state riscontrate 1'548 nuove infezioni.

Il dato che ieri saltava all'occhio era la percentuale di tamponi risultati positivi: 9,7%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15'122 test. Il 7,1% di questi ha evidenziato nuove infezioni da Covid-19.

Dall'inizio della pandemia, dunque, sono 57'709 i casi confermati di coronavirus in Svizzera. 1'789 persone sono morte (due più di ieri) e 4'951 hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

Ieri, in conferenza stampa, Alain Berset ha confermato che «le infezioni sono in aumento». Ma ha spiegato anche che grazie al contact tracing in mano ai Cantoni «la situazione è sotto controllo» e non è paragonabile a quanto accaduto in primavera. Il consigliere federale ha invitato la popolazione alla prudenza e a mantenere alto il livello di attenzione, anche nei "raduni familiari".

Intanto in Ticino questa mattina l'Ufficio del medico cantonale ha annunciato 39 nuovi casi di coronavirus. Forse collegati alle oltre 150 persone poste in quarantena dopo tre casi accertati di contagio (due si trovavano venerdì sera al Seven di Lugano e uno ha giocato sabato una partita di calcio del campionato interregionale oltre Gottardo).

In Svizzera, le persone in isolamento perché hanno contratto il virus sono 3'662. In quarantena ce ne sono 9'194 per essere entrate in contatto con i malati e 18'391 di rientro da Paesi considerati ad alto rischio di contagio.