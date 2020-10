I maiali ingrassano i contadini

BERNA - In Svizzera il reddito agricolo medio per azienda nel 2019 è risultato di 74'200 franchi, il 5% in più rispetto all'anno precedente. Il guadagno per collaboratore familiare a tempo pieno è stato di 54'600 franchi, in crescita del 5,1%.

Il motivo principale dell'aumento dei redditi è la ripresa dei prezzi sul mercato dei suini, in particolare della carne da macello, spiega un comunicato odierno dell'istituto di ricerca agricola Agroscope. Ad un aumento delle entrate ha poi contribuito la maggiore valutazione del patrimonio zootecnico bovino e suino nella contabilità a fine anno.

Ma anche barbabietola da zucchero, foraggio grezzo e cereali hanno contribuito all'effetto positivo.

Per contro questo sviluppo è stato contrastato dai raccolti più piccoli nella coltivazione di frutta, uva, patate e colza, a cui si sono aggiunti una difficile situazione del mercato del vino e i costi operativi generalmente più elevati.