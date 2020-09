BERNA - Il virus non ha risparmiato nessuno. Neanche la tv pubblica. La Ssr - come tutto il comparto media - ha visto crollare i ricavi durante il lockdown. E si prepara a una "cura da cavallo" con tagli al personale nel prossimo periodo.

Il conto del Covid - Solo nel primo semestre 2020 - si legge in un comunicato odierno - l'emittente pubblica ha registrato un calo di entrate pubblicitarie per 65 milioni di franchi. Dal 2017 il calo complessivo è di 100 milioni. Le prospettive per gli anni futuri «restano incerte».

250 posti in meno - Una crisi che ha spinto la Ssr ad adottare «ulteriori misure di risparmio dopo quelle realizzate nel 2018 e nel 2020». Nel prossimo quadriennio, annunciano i vertici dell'azienda, sarà attuato un piano di rientro di 50 milioni. Si prevede una "sforbiciata" sul personale, con 250 posti di lavoro da tagliare entro il 2024.

Licenziamenti «inevitabili» - I tagli «saranno gestiti principalmente attraverso fluttuazioni naturali» tranquillizza l'azienda. «Ma dei licenziamenti saranno inevitabili». Sono in corso trattative con i sindacati per concordare un piano sociale.

Tagli anche in Ticino - Le misure di risparmio avranno ripercussioni in Ticino? Probabile, ma per ora a Comano le bocche restano cucite. Nei prossimi giorni sono attese comunicazioni al personale. Il direttore della Rsi Maurizio Canetta, raggiunto al telefono, si limita al "no comment".