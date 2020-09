In Svizzera altri 444 contagi in ventiquattro ore

BERNA - Venerdì erano 405, ieri 425. Oggi sono invece 444 i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, portando il numero complessivo a 44'401. È quanto si evince dal bollettino giornaliero dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sull'andamento della pandemia. I tamponi effettuati sono 12'608: è pertanto risultato positivo il 3,5% dei test, a fronte del 2,6% di ieri (425 positivi su 16'258 tamponi).

Sul fronte dei decessi, è stata registrata un'altra morte legata al virus. E per cinque persone si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Le persone in isolamento sono al momento 1'641 e altre 4'924 sono loro contatti che sono stati posti in quarantena. Ulteriori 7'559 individui sono in quarantena dopo essere rientrati in Svizzera da un paese considerato a rischio.