In Svizzera 370 nuovi casi

BERNA - Un'impennata nei casi di Covid, a fronte però di un sensibile aumento dei tamponi. L'Ufficio federale di sanità pubblica ha pubblicato i risultati dei test sul coronavirus nelle ultime 24 ore in Svizzera.

Sono 370 i nuovi positivi, per un totale di 42'763 persone da febbraio. I tamponi effettuati sono stati 16'538, a fronte di 7'517 di ieri (più che raddoppiati). Martedì i contagiati erano stati 216, lunedì 163, domenica 293. Non si registrano nuovi decessi, nove invece le nuove ospedalizzazioni, per un totale di 4'559.

In totale i decessi dall'inizio della pandemia in Svizzera sono stati 1'727. In calo invece le persone in isolamento (attualmente 1'745), come quelle in quarantena perché entrate in contatto con positivi (4'962) e quelle rientrate da paesi a rischio (10'578).