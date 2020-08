Covid, 105 contagi in Svizzera

BERNA - Numeri in calo, sul fronte Covid. In Svizzera nella giornata di ieri (domenica) si sono registrati "solo" 105 nuovi casi. È l'effetto weekend, oppure il trend si sta correggendo verso il basso?

Bisognerà aspettare i prossimi giorni per dirlo. Frenano anche le ospedalizzazioni, due in tutto (erano state 5 sabato, 7 venerdì) per un totale di 4381 dall'inizio della pandemia.

Nel complesso, salgono a 36 708 le persone risultate positive al test dall'arrivo del virus in Svizzera (25 febbraio). La notizia più buona è che i decessi si mantengono a zero, in una serie positiva che dura da giovedì.