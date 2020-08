Covid-19: 180 nuovi casi e due decessi in Svizzera

BERNA - Sono 180 i nuovi casi d'infezione da nuovo coronavirus confermati in Svizzera nelle ultime 24 ore, stando al bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) diramato attorno a mezzogiorno. Il dato, che come sempre si riferisce allo stato delle conoscenze alle 8, è leggermente inferiore a quello degli ultimi due giorni.

Il numero di nuovi contagi permane comunque elevato. Nei sette giorni precedenti (dunque senza il dato odierno) l'UFSP ne ha censiti 1'039: 132 martedì, 193 mercoledì, 220 giovedì e 210 venerdì.

Nelle ultime 24 ore sono stati svolti - in Svizzera, ma, per questo dato, anche nel Liechtenstein - 6'208 test, un numero inferiore ai 6'939 di ieri. Il numero di analisi compiute è in calo da alcuni giorni - giovedì erano state 7155 e mercoledì 8009 - ma è sensibilmente superiore alla media dei sette giorni precedenti (5202).

L'incidenza della malattia in Svizzera ha raggiunto i 413,4 casi ogni 100'000 abitanti. I nuovi ricoveri (questo dato comprende anche il vicino Principato) sono stati dodici, il che porta le ospedalizzazioni a 4341 dall'inizio della crisi.

Le persone in isolamento - per 25 Cantoni e per il Principato del Liechtenstein - oggi risultano essere 1'041 (22 in più di ieri). Altre 2877 (ieri erano 2896) entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 12'388 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio (ieri erano 12'020).

Nelle ultime 24 ore l'UFSP ha ricevuto la segnalazione di ulteriori due decessi in Svizzera, per un totale di morti legate al coronavirus, almeno come concausa, di 1'707 dall'inizio dell'epidemia.

Alle 13.30 né il Canton Ticino né i Grigioni avevano ancora aggiornato il bilancio dell'epidemia al primo di agosto. Le rispettive pagine internet ad hoc erano ferme al dato di ieri.