Altri 154 casi e 6 decessi in Svizzera

BERNA - Nelle ultime 24 ore in Svizzera e nel Liechtenstein si sono registrati 154 nuovi casi di infezione da coronavirus, che portano il totale a 34'154.

Lo ha comunicato l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nella propria pubblicazione giornaliera.

I dati odierni indicano anche 6 decessi e 15 nuove ospedalizzazioni. Il totale delle ospedalizzazioni è ora 4'167.

I nuovi casi continuano ad essere più di 100 al giorno, e si mostra nuovamente una piccola tendenza all'aumento. Ieri, lo ricordiamo, erano 117, l'altro ieri 141, martedì 108 e lunedì 43.

Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati in totale 753'333 tamponi, 6'675 dei quali nelle ultime 24 ore.

In totale in Svizzera ci sono stati 1'700 decessi a causa del coronavirus.

Infine, sulla base dei dati ricevuti da 21 Cantoni su 26, attualmente le persone in isolamento sono 668 (146 in meno rispetto a ieri), mentre quelle in quarantena 2'335 (-497). Oltre a questi, ci sono anche 5'565 persone che si sono annunciate e che sono in auto-quarantena dopo essere rientrati da un paese a rischio.