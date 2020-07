Calcio e hockey con un solo abbonamento

ZURIGO - Per seguire il calcio e l'hockey, a partire dal prossimo autunno basterà un solo abbonamento. UPC e Swisscom hanno infatti raggiunto un accordo per la distribuzione di MySports e Teleclub sulle reciproche piattaforme, in modo da consentire ai propri clienti in Svizzera «di accedere in modo equo e completo ai contenuti sportivi in diretta».

Si tratta di una novità che interesserà 1,8 milioni di clienti UPC e dei partner di distribuzione MySports di Suissedigital e 1,55 milioni di clienti Swisscom TV.

Con la sigla del presente accordo, non solo per i tifosi, ma anche per i responsabili dei fornitori di servizi di telecomunicazione coinvolti, si realizza un sogno coltivato da tempo. «A poco meno di tre anni dal suo lancio, MySports svolge un ruolo di rilievo nel panorama dei programmi sportivi in Svizzera. Grazie alla sua estensione a Swisscom TV, riusciremo in futuro a realizzare il desiderio di tantissimi clienti Swisscom, appassionati di hockey su ghiaccio svizzero, di accedere a MySports. Al contempo, i clienti UPC e dei partner di distribuzione MySports di Suissedigital usufruiranno in futuro dell’offerta completa di sport e intrattenimento di Teleclub, questione di cui si discuteva da tempo» afferma Baptiest Coopmans, CEO di UPC, citato in una nota.

C'è soddisfazione anche da parte di Urs Schaeppi, CEO di Swisscom: «Ampliamo continuamente la nostra offerta Teleclub Entertainment ed entusiasmiamo i clienti con contenuti in diretta avvincenti e a elevata carica emotiva. In futuro tutti i clienti Swisscom TV e UPC nonché i clienti di altre piattaforme TV potranno godersi i contenuti MySports e Teleclub, alle stesse condizioni. Pertanto siamo davvero lieti, per tutti gli appassionati di sport, di aver siglato tale accordo».