Pazzia di metà maggio: a Zurigo cade la neve

ZURIGO - Metereologia ballerina nel canton Zurigo. Con tanto di fiocchi di neve, e temperature di poco sopra gli zero gradi. Quasi come se fossimo a dicembre. Lo dimostra il video realizzato da un ticinese residente a Ebmatigen, nel distretto di Uster, nella serata di lunedì 11 maggio.

«E pensare che in giornata c'erano 15 gradi – commenta il nostro interlocutore –. Certo, non era una giornata caldissima. Ma chi avrebbe immaginato l'arrivo della neve? Non è normale. Vivo qui da diversi anni e non ho mai visto una cosa del genere in questo periodo. Una volta era accaduto in aprile. Ma in maggio è assurdo».

Le prime precipitazioni, sotto forma di pioggia, sono arrivate nel tardo pomeriggio. Verso le 23, i fiocchi. Inattesi. Sorprendenti. «Non so bene cosa dire. Lascio che siano le immagini a parlare. Sono stupito. Siamo quasi in estate... Sono sorpreso anche da come cambi il clima durante la stessa giornata. Vivo a un'altitudine di 400 metri, a un quarto d'ora di macchina dal centro di Zurigo. Non certo in una zona montagnosa».