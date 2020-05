In aereo ci saranno soltanto bottigliette d'acqua

ZURIGO - Non vedete l'ora di rimettere piede a bordo di un aereo? E di volare verso una destinazione esotica, gustando nel frattempo un succo di pomodoro o qualche altra bibita? Beh, probabilmente resterete delusi: quando a giugno le compagnie aeree torneranno a servire più destinazioni, la vita in cabina sarà diversa. A bordo dei velivoli Lufthansa, per esempio, saranno disponibili soltanto bottigliette d'acqua. Succo di pomodoro e bevande alcoliche non faranno più parte dell'assortimento. «Limitiamo l'offerta per ridurre al minimo i contatti tra il personale e i passeggeri» spiega un portavoce, citato dalla Welt.

Ma alla base della scelta c'è effettivamente la protezione del passeggero? Una richiesta in tal senso, che 20 Minuten ha inoltrato a Lufthansa, è rimasta senza risposta. L'esperto di aviazione Michael Winkler parla piuttosto di misura di risparmio. E anche Swiss ha ridotto fino a nuovo avviso la propria offerta di cibo e bibite a bordo, per questioni economiche, come afferma un portavoce interpellato da 20 Minuten.

Nei velivoli Swiss cibo e bevande vengono portati al posto, come al solito. Tuttavia agli equipaggi viene raccomandato l'utilizzo di una mascherina. E l'offerta è ridotta: sui voli da e per Zurigo che durano meno di un'ora, in Economy non viene più servita nessuna bevanda. Su tratte più lunghe, in cui i passeggeri di Economy sinora ricevevano un cornetto a colazione e un sandwich durante il resto della giornata, ora è prevista soltanto una bibita. E su voli ancora più lunghi, è previsto uno spuntino.

Per i passeggeri Business in partenza da Zurigo non cambia nulla. Mentre è al momento prevista una riduzione dell'offerta a bordo per tutti sui voli da e per Ginevra. E per quanto riguarda il cioccolatino Swiss al termine del viaggio? Quello resta!