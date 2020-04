Un test casalingo per stabilire l'immunità da coronavirus

ZURIGO - Un test casalingo per stabilire l'immunità della popolazione al nuovo coronavirus e accelerare il ritorno alla normalità. Lo intende lanciare, a partire dal prossimo maggio, l'iniziativa Corona Immunity. «Si tratta di uno strumento importante per poter testare più persone senza sovraccaricare ulteriormente il sistema sanitario» afferma Jan Vichr, membro dell'iniziativa e imprenditore.

Ma qual è l'obiettivo? In sostanza - come spiega l'alleanza che comprende rappresentanti di economia, politica e medicina - l'intenzione è di raccogliere più dati possibili sulla diffusione del virus nel nostro paese e sul grado d'immunità raggiunto nella popolazione. Dati che, secondo i promotori, dovrebbero permettere una migliore gestione delle distanze sociali.

«Strumento indispensabile» - Secondo il professore di economia Reiner Eichenberger, i test di massa sono uno strumento indispensabile per poter uscire dal lockdown. «Anche se probabilmente soltanto una piccola parte della popolazione è immune al virus, queste persone potranno comunque dare una dinamicità alla società: possono salvare i loro affari, visitare i nonni e aiutare i vicini».

Buona idea, ma... - Anche per Andreas Cerny, medico specialista in malattie infettive alla Clinica Moncucco di Lugano, tali test potrebbero svolgere un ruolo importante nella strategia d'uscita dal lockdown. Ma secondo lui avrebbero più senso se fossero forniti direttamente dalla Confederazoine. «Le autorità sono meglio preparate per l'impiego di test affidabili». Quelli rapidi sarebbero invece meno sensibili e più soggetti a errori. Cerny afferma inoltre che una più rapida uscita dal lockdown potrà avvenire in primo luogo con medicamenti efficaci e un vaccino.

Nel frattempo domani, giovedì 16 aprile, il Consiglio federale comunicherà la strategia che sarà adottata per il graduale allentamento del lockdown. È da oltre un mese che in Svizzera la vita si è fermata. E la pandemia sta rallentando.