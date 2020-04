Catena della Solidarietà, raccolti oltre 10 milioni

BERNA - Ha già raccolto oltre 10 milioni di franchi la campagna lanciata dalla Catena della Solidarietà per fornire assistenza immediata e aiuto sociale a molte persone che in Svizzera si trovano in una situazione di emergenza a causa delle conseguenze del coronavirus.

Una prima tranche di due milioni di franchi è già stata trasferita alle organizzazioni partner, Caritas e la Croce Rossa Svizzera, per aiutare i bisognosi, riferisce la stessa Catena della Solidarietà.

Altri 800'000 franchi saranno destinati alle associazioni regionali del Soccorso operaio svizzero (SOS) e alle organizzazioni cantonali e intercantonali di Pro Senectute.

In maniera sussidiaria dell'aiuto della Confederazione e di altre istituzioni, queste organizzazioni utilizzeranno i fondi per sostenere le persone e le famiglie gravemente colpite dalle conseguenze economiche, sociali e sanitarie della pandemia di coronavirus in Svizzera.

Ad esempio - si precisa - per aiutare le persone che già prima erano colpite dalla povertà e la cui situazione finanziaria è ora ancora più difficile, oppure per coloro che hanno subito una perdita di reddito a causa di restrizioni che non sono coperte dalle misure di aiuto della Confederazione o dalle assicurazioni sociali.

Le donazioni possono essere effettuate tramite il sito www.catena-della-solidarieta.ch oppure tramite e-banking sul conto postale 10-15000-6 menzione "Coronavirus".