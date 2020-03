La divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP ha un nuovo responsabile

BERNA - Non è probabilmente il commiato che si sarebbe aspettato quello che attende Daniel Koch. L'attuale capo della divisione Malattie trasmissibili dell'UFSP - catapultato suo malgrado sotto i riflettori dei media a causa dell'emergenza coronavirus - aveva previsto di andare in pensione dal primo aprile. In tranquillità. Ma così non sarà. Koch, infatti, continuerà ad affiancare il suo successore, Stefan Kuster, finché la pandemia non sarà passata. Per lui è stata creata una funzione ad hoc, ovvero quella di «delegato dell'UFSP per la Covid-19».

In pratica Daniel Koch continuerà a svolgere i propri compiti e fornirà consulenza e sostegno al direttore dell'UFSP Pascal Strupler, nonché alla task force dell’Ufficio per la pandemia di coronavirus. Inoltre continuerà a essere la persona di riferimento durante le conferenze stampa.

Il suo successore ha una doppia specializzazione in medicina interna generale e in infettivologia. Ha conseguito un master in Clinical Epidemiology and Healthcare Research all’Università di Toronto, completato da un executive MBA. Stefan Kuster ha inoltre svolto diverse funzioni presso l’Ospedale universitario di Zurigo e il centro nazionale per la prevenzione delle infezioni Swissnoso. Da ultimo è stato medico dirigente della Clinica di malattie infettive e igiene ospedaliera dell’Ospedale universitario di Zurigo.