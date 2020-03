Coronavirus, le persone positive sono 14'336

BERNA - I casi di coronavirus in Svizzera sono in rapido aumento. Secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono ora 14'336, ovvero 1'123 in più rispetto a 24 ore fa. Almeno 257 persone sono morte.

Centomila e più tamponi - La Svizzera rimane tra i Paesi che fa più tamponi al mondo. «Abbiamo eseguito circa 111'000 test», precisano le autorità. «Circa il 13% di essi sono risultati positivi».

Ticino triste capolista - La situazione più critica rimane quella in Ticino, con 1'837 persone positive al virus e 93 morti. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 110 e i decessi sei. L'incidenza della malattia (casi per 100'000 abitanti) in Ticino ha quindi raggiunto il dato di 515,9. Il nostro cantone è seguito da Vaud (386,8), Basilea Città (351,2) e Ginevra (322,1).

Ospedalizzazioni e decessi - Negli ospedali svizzeri sono ricoverate 1'303 persone. La loro fascia di età va da 0 a 101 anni e l'età mediana è di 70. I ricoveri concernono uomini per il 58% dei casi. Anche la maggior parte dei decessi (il 60%) riguarda persone di sesso maschile. Gli uomini morti sono infatti 154, le donne 103. La fascia di età va dai 32 anni di una paziente ginevrina - che già soffriva di una grave patologia - ai 100 di una zurighese. L'età mediana nel caso dei decessi sale a 83 anni.

Ripartizione della malattia - Il rapporto sulla situazione epidemiologia dell'UFSP mostra altri dati che concernono la diffusione del virus. La malattia ha colpito persone che rientrano tra 0 e 102 anni. L'età mediana è di 52 anni (il 50% sono più giovani, l'altro 50% sono più vecchi). Il 48% delle persone finora colpite sono uomini, il 52% donne. Gli adulti sono notevolmente più inclini alla malattia rispetto ai bambini e sopra i 60 anni gli uomini si ammalano di più delle donne.