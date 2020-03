Il coronavirus colpisce anche i giovani: «Non capiamo perché alcuni muoiano»

BERNA - Il coronavirus è entrato come un ciclone e ha stravolto le nostre vite. Un nemico subdolo. Invisibile. E del quale (ancora) non conosciamo tutte le caratteristiche. La malattia ha ancora molti punti oscuri. E anche gli esperti non sempre sono concordi. Non ha fatto l'unanimità neppure la dichiarazione rilasciata ieri dal capo della Divisione malattie trasmissibili dell'UFSP Daniel Koch secondo cui «Il ritorno a una vita normale in Svizzera è prevedibile all'inizio dell'estate».

«Previsione ottimistica» - Secondo Isabelle Eckerle, direttrice del Centro di malattie infettive all'Università di Ginevra, la previsione di Koch è ottimistica. «Se con "normale" si intende tornare alla nostra vita prima che arrivasse il virus, allora dubito fortemente sarà così». Per la studiosa ginevrina tutto dipenderà dai comportamenti che terremo nelle prossime settimane. «L'unica cosa certa è che il virus non scomparirà da solo. La popolazione non è immune e il Covid-19 è molto contagioso. Se non prendiamo contromisure anche a lungo termine continuerà a diffondersi in maniera esponenziale».

«Rassembramenti vietati a lungo» - Eckerle precisa che bisognerebbe utilizzare il tempo «guadagnato» grazie al distanziamento sociale per «espandere le capacità ospedaliere» e per effettuare «il maggior numero di test possibili». La studiosa poi avvisa: «Le restrizioni per la nostra vita quotidiana andranno oltre l'estate. Ad esempio le grandi folle potrebbero essere vietate per un lungo periodo».

«Test, test, test» - Questo concetto di testare il piu possibile era stato consigliato anche da Bruce Aylward, consigliere senior del direttore generale dell'OMS e uno dei più rinomati esperti nella lotta contro le epidemie. «Tutto ciò che i Paesi stanno attualmente guadagnando con le loro misure è il tempo». Una volta rallentata la diffusione per Aylward c'è solo una cosa da fare: «Test, test, test, test. Tutti i casi sospetti dovrebbero essere testati e tutti quelli positivi dovrebbero venir isolati. Anche le persone di età inferiore ai 65 anni».

«Non capiamo perché alcuni giovani muoiano» - Si perché il coronavirus non guarda in faccia nessuno. E non è solo una malattia per vecchi. «Il 10% delle persone che si trovano in terapia intensiva in Italia ha un'età compresa tra 20 e 50 anni». Persone giovani e sane, senza malattie pregresse, che però vengono colpite in maniera gravissima dal coronavirus. «Non capiamo perché alcuni di loro abbiano un decorso cosi serio, con il rischio di morire e gli altri no».