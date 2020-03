Aveva combattuto la legge anti-burqa: morta Nora Illi

BERNA - Nora Illi è morta ieri all'età di 35 anni. La controversa donna, che per anni ha combattuto contro la legge anti-burqa promossa in Ticino e che più volte si è presentata per le strade di Lugano e Locarno con addosso il niqab (venendo multata), soffriva da tempo di un tumore al seno.

Nora Illi, convertitasi all'Islam nel 2003, è stata la co-fondatrice del Consiglio centrale islamico svizzero (CCIS). La donna aveva suscitato scalpore negli ultimi anni con le sue apparizioni pubbliche in TV con il niqab in occasione di eventi in Svizzera e all'estero.

Nora Illi lascia il marito Qassem Illi e sei figli. Il funerale, con rito islamico, si terrà nel cimitero del Bremgarten a Berna. A causa dell'attuale epidemia di coronavirus potranno parteciparvi solo persone espressamente invitate.