Covid-19, primo decesso a Zurigo

ZURIGO - Primo morto nel canton Zurigo a causa del coronavirus: un uomo di 88 anni con patologie precedenti è deceduto ieri in una casa di cura della città di Zurigo, secondo quanto comunicato del Dipartimento cantonale della salute.

In Ticino sono 6 i decessi registrati finora per Covid-19. In tutto - stando ai dati diffusi ieri - sono 291 le persone contagiate nel nostro cantone, di cui 64 ospedalizzate (13 in terapia intensiva). A livello svizzero i casi ieri hanno superato quota 2200, con un balzo di 800 contagi accertati in un solo giorno.

L'uomo deceduto a Zurigo era già in cure palliativa prima della diagnosi di coronavirus. Dalla settimana scorsa è in vigore nel cantone un divieto di visita in tutti gli ospedali, case di riposo e di cura. Attualmente le persone positive al virus sono a Zurigo 270.

Finora - mezzogiorno di lunedì - 15 persone sono decedute in Svizzera a causa del coronavirus (compresi i 6 ticinesi). Tre sono i morti nel canton Vaud, due a Basilea-Campagna, una a Basilea-Città e una persona ciascuno nei cantoni Vallese, Ginevra e Zurigo.

La maggior parte erano anziani che soffrivano di patologie preesistenti. La vittima più giovane è una 32enne di Ginevra, anch'essa affetta da patologie precedenti.