Altri 800 contagi: aumento esponenziale

BERNA - Aumentano in modo esponenziale i casi di infezione da coronavirus in Svizzera: da ieri se ne contano 800 in più, stando al bilancio giornaliero diffuso poco fa dall'Ufficio federale della sanità pubblica. In totale i casi positivi alle 13.15 di oggi erano 2200, dei quali 1'563 confermati.

Finora sono morte quattordici persone in Svizzera a causa del virus.

Visto che molti casi sono in corso di registrazione, l'UFSP rinuncia a presentare in modo dettagliato i dati in suo possesso. Le cifre pubblicate si basano sulle dichiarazioni ricevute dall'Ufficio fino a questa mattina e possono pertanto divergere da quelle comunicate dai Cantoni.

Visto che i test non vengono effettuati in modo sistematico, lo ricordiamo, i dati non corrispondono al numero reale di persone contagiate dal virus.

TICINO - stando ai dati diffusi oggi dal Cantone - sono 291 le persone contagiate, di cui 64 ospedalizzate. I pazienti in terapia intensiva al momento sono 13. È di questa mattina la notizia dell'ultimo decesso, che porta a 6 il bilancio dei morti.