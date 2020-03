All'Università di Zurigo aumentano i casi, ma i corsi continuano

ZURIGO - All'inizio di questa settimana all'Università di Zurigo c'era un solo malato accertato di Covid-19: si trattava di un dottorando iscritto all'istituto di matematica. Nel frattempo il nuovo coronavirus si è diffuso anche tra le mura dell'ateneo, dove i casi accertati sono ora saliti a dodici.

I corsi proseguono comunque regolarmente, come fa sapere oggi l'istituto universitario. Un temporaneo blocco delle lezioni, in vigore fino al prossimo 15 marzo, è previsto soltanto per l'istituto di medicina dentaria. Questo a causa dell'elevato numero di collaboratori che sono stati posti in quarantena.