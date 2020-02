Stop alla quarantena per gli svizzeri della MS Westerdam

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha revocato la quarantena nei confronti dei dodici svizzeri che erano a bordo della nave da crociera MS Westerdam. Stando alle ultime informazioni, non si sono verificati casi positivi.

«Non vi sono state trasmissioni del virus sulla nave», ha indicato oggi Daniel Koch, capo della Divisione malattie trasmissibili dell'UFSP, all'agenzia Keystone-ATS. Le dodici persone sotto osservazione erano in quarantena nei loro rispettivi cantoni di residenza.

Dalla nave, che era approdata in Cambogia, sono stati fatti scendere centinaia di passeggeri, ritenuti sani. In un secondo momento però una persona, che non risiede in Svizzera, è stata trovata infetta. Da qui il provvedimento deciso in via precauzionale per chi era a bordo.

Finora le autorità non hanno osservato alcun contagio legato al coronavirus in Svizzera, nonostante un totale di almeno 280 casi sospetti, tutti risultati negati.