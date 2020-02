Flybair si affida a Helvetic Airways

BERNA - Mentre il destino dell'aeroporto di Lugano-Agno è nelle mani della popolazione, chiamata a esprimersi il prossimo 26 aprile sulla ricapitalizzazione della società, a Berna prosegue la creazione della compagnia aerea virtuale Flybair che da maggio proporrà otto destinazioni in partenza dallo scalo di Belp.

Ma la nuova compagnia - che non dispone di velivoli propri ma li noleggia - non si affiderà più a German Airways come previsto, ma collaborerà con Helvetic Airways. È quanto si apprende oggi da un comunicato.

Flybair si è vista costretta a cambiare partner dopo che German Airways le ha fatto sapere di non voler più far parte del progetto. Da qui la ricerca da parte della compagnia virtuale di un nuovo vettore. La scelta è caduta su Helvetic Airways, con cui è stato firmato un accordo lo scorso 6 febbraio, si legge nella nota.

Il capitale di Flybair ammonta a 1,63 milioni di franchi: 1'398 azionisti hanno sottoscritto in totale 5'520 titoli. La maggioranza delle azioni (15,3%) è in mano alla società che gestisce l'aeroporto, la Flughafen Bern AG. Per quest'ultima società, Flybair rappresenta l'ultimo tentativo di fornire collegamenti fissi con altre città europee; Berna/Belp offre voli per Jerez, Maiorca e Menorca in Spagna, Creta, Kos, Rodi e Preveza (Grecia) e Olbia (Italia).