Il coronavirus blocca l'evento di Swatch

BIENNE - Il coronavirus ferma anche le lancette di Swatch. Il gruppo orologiero e del lusso ha deciso di annullare la fiera "Time to Move" a causa della diffusione dell'epidemia. In un comunicato diramato oggi, Swatch afferma di non voler pretendere dai propri partner di viaggiare internazionalmente in un contesto incerto.

La manifestazione è rivolta ai commercianti specializzati e ai giornalisti. Avrebbe dovuto svolgersi dal 28 febbraio al 4 marzo a Zurigo. Con l'annullamento, i marchi interessati presenteranno le loro novità più avanti, in occasione di eventi regionali.

La fiera interna al gruppo si è tenuta per la prima volta nel 2019. Swatch aveva presentato lì le sue novità orologiere, considerato che non partecipa più alla fiera dell'orologeria e della gioielleria Baselworld.

Fonte ats awp