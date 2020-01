Flotta d'alto mare, Parmelin ordina un'inchiesta

BERNA - Alla luce delle perdite milionarie legate alle fideiussioni concesse alla flotta d'alto mare, e alla conseguenti critiche dal Parlamento, il consigliere federale Guy Parmelin ha ordinato un'inchiesta amministrativa nei confronti dei vertici dell'Approvvigionamento economico del Paese.

L'inchiesta, precisa una nota odierna del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), verrà diretta da Cornel Borbély, titolare di uno studio legale a Zurigo e specializzato in criminalità economica.

L'indagine amministrativa verificherà l'assetto dirigente dell'Approvvigionamento economico del Paese, in particolare la collaborazione, la suddivisione dei compiti e le responsabilità tra l'Ufficio federale e l'organizzazione di milizia.

Un altro elemento di rilievo dell'inchiesta, voluto dal capo del DEFR, riguarda la gestione dei rischi e i singoli processi per ovviare a situazioni di emergenza e di penuria. Infine verranno analizzate in profondità anche la composizione, i compiti, le responsabilità e le competenze della cellula di crisi istituita dal DEFR nella vertenza "fideiussioni per navi d'alto mare".

L'inchiesta dovrà porre le basi per confermare o migliorare con adeguamenti mirati l'organizzazione dirigente, l'esecuzione di alcuni campi di attività importanti per assicurare l'approvvigionamento economico del Paese, nonché la gestione dei rischi e l'attuale cellula di crisi istituita per le fideiussioni delle navi d'alto mare. Lo scopo è garantire un'organizzazione dell'Approvvigionamento economico del Paese efficiente e consapevole dei rischi.