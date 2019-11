«Assurdo, i turisti mi spintonavano alla cassa»

LUCERNA - Per motivi di lavoro uno zurighese recentemente ha trascorso qualche giorno a Lucerna. Preso da una voglia di cioccolato, ha deciso di acquistarlo alla Coop City situata in Mühlenplatz.

«È stata un’esperienza assurda. Ero alla cassa dell’angolo del cioccolato quando sono stato spintonato da tutte le parti da un gruppo di cinesi». I turisti, ad esempio, si passavano la merce l’uno con l’altro, sorpassando la coda; un comportamento che il lettore di 20 Minuten ha ritenuto fastidioso e maleducato. La cassiera non ha potuto fare altro che le spallucce, informando lo zurighese che era una scena che si ripeteva molto spesso.

I gruppi turistici visitano in continuazione la città di Lucerna, e così anche i suoi negozi: «Ogni cliente è il benvenuto» fa sapere Urs Meier, dell’ufficio stampa di Coop, che ricorda di far capo al buon senso e alla cortesia. «Oppure si può tentare di parlargli».

«Bisogna dire ai turisti che è un comportamento che disturba» afferma anche Sibylle Gerardi, portavoce di Lucerna Turismo. «Stiamo lavorando per informare meglio gli operatori turistici e le guide sugli usi della città». Anche il personale di vendita potrebbe venire in aiuto in queste situazioni. Tuttavia non è sempre facile raggiungere i turisti che programmano da soli il viaggio.

Il turismo è molto importante per la città di Lucerna, ma può comportare anche degli svantaggi: «I turisti spesso risparmiano molto tempo prima di riuscire a venire in Europa, visitando anche Lucerna. Dovremmo essere felici di vivere ogni giorno in una città attraente da essere un desiderio per molte persone».