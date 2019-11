La mega-fattura a Migros? «È giustificata»

FRIBURGO - Due assegni da 864mila franchi. Soldi versati dalla cooperativa Migros di Neuchâtel-Friburgo a società riconducibili al suo stesso presidente, Damien Piller. Un raggiro, secondo Migros. Fatture «legittime e giustificate» invece secondo il diretto interessato, che oggi ha tenuto una conferenza stampa a Friburgo.

Queste prestazioni, come scavi, murature e riscaldamenti, sono legate alla costruzione dei centri commerciali di Belfaux e La Roche (FR), aperti nel 2014 e nel 2015. «Ci sono tutte le ricevute», ha affermato Piller, aggiungendo che tutto è chiaro e limpido.

Piller ha precisato di aver commissionato due rapporti di valutazione a delle persone «che non conosco». La fiduciaria FIDAG, con sede a Sion, ha passato al setaccio la relazione contabile e finanziaria tra le società che hanno costruito i due supermercati e Migros, mentre la GBL Management di La Tour-de-Peilz (VD) ha verificato tutti gli aspetti tecnici.

Entrambe le perizie mostrano che le due fatture sono da far risalire a varie attività svolte nei cantieri. Inoltre, hanno stabilito che i costi totali per la realizzazione si situano nella forchetta abituale: 2,6 milioni per Belfaux e 2,8 per La Roche.

La Federazione delle cooperative Migros a luglio ha sporto una denuncia per presunta amministrazione infedele nei confronti di Piller, accusandolo di essersi arricchito illegalmente. Come detto, la cooperativa Migros di Neuchâtel e Friburgo avrebbe effettuato due versamenti a favore di imprese di cui l'uomo era azionista o di cui era diventato in seguito proprietario.

Il 16 novembre, i 124'000 soci Migros di Neuchâtel-Friburgo decideranno per la revoca o meno del mandato ai componenti dell'amministrazione. I dipendenti, parlando di rapporto di fiducia rotto, hanno chiesto le dimissioni immediate dell'avvocato e uomo d'affari friburghese, presidente da 23 anni.