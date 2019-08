Attacco al treno speciale dello YB, ecco le foto dei dieci hooligans

BERNA - La polizia cantonale bernese ha pubblicato oggi su internet le foto non sfocate di dieci presunti hooligan del FC Zurigo. Nell'agosto 2017, alcuni tifosi violenti avevano attaccato un treno speciale dei fan dello Young Boys.

In totale sono 23 le foto pubblicate sul sito della polizia cantonale bernese, anche se la maggior parte degli individui presenti nelle immagini sono coperte in volto con sciarpe o passamontagna. La giustizia spera di ottenere informazioni da parte della popolazione oppure che le persone in questione decidano di autodenunciarsi.

Le foto sfocate dei dieci presunti hooligan erano state pubblicate lo scorso 14 agosto dalla polizia cantonale e dalla Procura regionale dell'Emmental-Oberaargau, con la minaccia di pubblicazione senza censura a partire da oggi. Tuttavia, annuncia la polizia, nessuno è ancora stato identificato.

L'attacco al convoglio speciale per i fan dell'YB - in viaggio verso Zurigo per una partita in trasferta del campionato di Super League - era avvenuto sabato 19 agosto 2017, poco prima delle 17.00, durante una sosta prevista alla stazione di Herzogenbuchsee (BE). Un dipendente delle FFS, rimasto ferito, era finito all'ospedale per accertamenti mentre i danni materiali al treno ammontavano a diverse miglia di franchi.

All'arrivo della polizia, tuttavia, il convoglio dei tifosi bernesi era già ripartito, così come gli aggressori. Questi ultimi avevano in seguito preso l'autostrada A1 in direzione di Zurigo, fermandosi all'area di servizio di Kölliken Sud (AG).

Le autorità bernesi, in collaborazione con la polizia della città di Zurigo, hanno identificato sei uomini di età compresa tra i 22 e i 28 anni. Essi sono stati denunciati per diverse infrazioni del codice penale, della legge sulle ferrovie e sul trasporto di viaggiatori. Nei confronti dei sei hooligan sono stati emanati divieti di accedere a un'area ai sensi delle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

La minaccia di pubblicazione non è una prima per la magistratura bernese. Lo scorso febbraio sono state diffuse in internet le foto di otto tifosi della squadra di calcio dello Young Boys, sospettati di aver fatto uso di oggetti pirotecnici durante i festeggiamenti per il titolo di campione svizzero avvenuti allo Stade de Suisse e in città il 20 maggio 2018.

Nel 2013 le autorità erano inoltre riuscite a identificare diverse persone che avevano commesso atti di vandalismo in occasione di una manifestazione denominata "Tanz dich frei" ("Liberati ballando") contro la limitazione della vita notturna.

Polizia cantonale Berna