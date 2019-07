Sostituire l'aereo con il treno non è stata la scelta giusta

ZURIGO - Sono atterrati all’aeroporto di Zurigo Kloten, in arrivo da Los Angeles, con un’ora di anticipo. Avrebbero dovuto prendere un secondo aereo verso Ginevra, per poi salire sul treno e tornare a casa, in Vallese. Ma le cose non sono andate proprio come si aspettavano.

La coppia vallesana, orari alla mano, ha calcolato che prendendo il treno da Zurigo, anziché salire sull’aereo, avrebbero potuto risparmiare due ore di tempo. I due si sono quindi diretti allo sportello per recuperare i bagagli. «Abbiamo domandato se era possibile non viaggiare sul secondo velivolo che avevamo prenotato - raccontano a 20 minutes -. Ci hanno risposto che non vi era alcun problema».

La coppia viene invitata ad attendere i suoi effetti personali in una zona, ma tre ore e diverse sollecitazioni dopo non vi è neppure l'ombra dei bagagli.

«Alla fine abbiamo preso il treno. Ma senza le nostre valigie. Siamo arrivati a casa alle 22.30. Se avessimo seguito l'itinerario iniziale, saremmo giunti a destinazione alle 20». Le valigie sono state consegnate il giorno successivo. «Arrivavano ovviamente da Ginevra».

Swiss, dal canto suo, è dispiaciuta per i disagi subiti dai passeggeri, ma «non può confermare se sia stato il suo dipendente allo sportello a fornire delle indicazioni sbagliate o se sia stata la coppia a interpretarle nel modo sbagliato».