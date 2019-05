Google vede tutto (o quasi) quello che compri

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Usi i servizi di Google? Sì, il motore di ricerca Sì, anche Youtube, Gmail o Android Sto attento con questa compagnia No, cerco di evitare tutto ciò che proviene da Google se possibile [{"keyQ":"q_6v6cir"}] Vota Risultati Usi i servizi di Google? Sì, il motore di ricerca 32% (189 voti) 32% Sì, anche Youtube, Gmail o Android 59% (351 voti) 59% Sto attento con questa compagnia 2% (14 voti) 2% No, cerco di evitare tutto ciò che proviene da Google se possibile 6% (36 voti) 6% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1370690,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"805643","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_6v6cir":{"a":{"a_zjt1ni":"Sì, il motore di ricerca","a_u4yzv4":"Sì, anche Youtube, Gmail o Android","a_b24jfw":"Sto attento con questa compagnia","a_qmhsyo":"No, cerco di evitare tutto ciò che proviene da Google se possibile"},"q":"Usi i servizi di Google?","t":"0"}}}

ZURIGO - Probabilmente non lo sanno, ma gli utenti di Google hanno una cosiddetta lista acquisti nel proprio account. Su questa vengono raccolti automaticamente tutti gli ordini effettuati online. La lista può essere visualizzata a questo link.

In realtà non si vede proprio tutto quello che si è acquistato, ma sono molte le voci che compaiono. E non solo di acquisti online. Google riesce a vedere anche cosa hai comprato nei negozi. A condizione che la ricevuta sia stata inviata per posta elettronica. Una cosa comune negli Stati Uniti.

Chi vede questi dati? CNBC ha chiesto a Google chi abbia accesso ai dati sulla lista. Un portavoce del motore di ricerca ha affermato che gli acquisti nell'elenco sono visibili solo agli utenti autorizzati. I dati non sarebbero usati per fare pubblicità, assicura. Inoltre, le voci possono essere cancellate in qualsiasi momento (ma una alla volta).