Leclerc, l'orologio rubato vale circa 2 milioni

VIAREGGIO - È un pezzo raro di grande valore, da quasi 2 milioni di euro, l'orologio scippato la sera di Pasquetta al pilota della Ferrari Charles Leclerc nelle strade semibuie della Darsena di Viareggio (Lucca). Secondo quanto emerge dall'inventario delle indagini, si tratta di un Richard Mille Rm 67-02, cronografo di lusso cui è quasi impossibile dare un prezzo reale. L'unico raffronto disponibile c'è con un suo prototipo venduto nel 2021 all'asta per circa 2 milioni di franchi svizzeri. Che sia costoso è fuori di dubbio, infatti tra le ricostruzioni al vaglio dei carabinieri anche il fatto che Leclerc abbia inseguito i ladri con una Ferrari stradale, un bolide nero che ha lanciato in una inversione a U con sgommata per andare dietro a loro, fuggiti in motorino.

Tuttavia il pilota ha fatto solo poche decine di metri perché i malviventi hanno abbandonato il mezzo e continuato a piedi dentro la Pineta di Ponente, tra stradine sterrate e bosco. Leclerc ha dovuto rinunciare. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Viareggio sono in corso e stanno procedendo anche con l'esame delle immagini delle telecamere. Sono due i giovani visti scappare ma è da accertare che non vi siano stati dei complici.

keystone-sda.ch / STF (JOEL CARRETT)