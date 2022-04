Marquez è carico e ci crede: «Avevo il ritmo per vincere»

AUSTIN - Nella giornata di ieri Marc Marquez ha portato a termine un mini exploit, in occasione del GP delle Americhe. Il campione spagnolo - partito dalla nona posizione in griglia e superato al via da ben dieci piloti per un problema alla sua moto - è riuscito comunque a terminare la sua gara al sesto posto finale, nonostante sia recentemente stato colpito di nuovo da un episodio di diplopia.

La corsa è stata poi vinta dall'italiano Enea Bastianini, davanti allo spagnolo Alex Rins e all'australiano Jack Miller. «Non mi piace mai dire che se non avessi avuto un problema avrei potuto vincere, ma avevo il ritmo per farlo e sarei potuto sicuramente salire sul podio», sono state le sue parole riportate da "motorsport.com". «Abbiamo avuto un problema meccanico e la Honda sta investigando per capire cosa sia successo. La moto non funzionava bene fino alla prima curva, ma poi disattivando l’holeshot anteriore la situazione è cambiata e ho potuto gareggiare normalmente. A quel punto è iniziata la mia gara, così come la mia rimonta. È stata una buona gara, anche se quando mancavano cinque o sei giri, il mio corpo ha detto basta e lì mi sono concentrato sul finire la gara al sesto posto. L’importante è andare via meglio di come sono arrivato. Ho ritrovato la fiducia(...)».