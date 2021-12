Verstappen, altra stilettata ad Hamilton

AMSTERDAM - I protagonisti del circus, quelli che hanno fatto benissimo come quelli che hanno deluso, sono ormai in vacanza. Prima di cominciare a pensare a una stagione, la prossima, che ha tutto per essere rivoluzionaria, pungolato dai giornalisti qualcuno è tornato a parlare del recentissimo passato. Chi? Max Verstappen, che tra una celebrazione e l’altra non ha perso l’occasione per stuzzicare Lewis Hamilton.

L’olandese ha “snobbato” il cavalierato con il quale è stato insignito il britannico, esaltando invece l’importanza del suo titolo. «Lewis è diventato Sir? In Olanda io non posso esserlo - ha sorriso Max - ma sono un pilota di Formula 1 e il mio titolo è quello di Campione del mondo. Mi basta quello. Con Lewis ci sono stati momenti di tensione, ci siamo arrabbiati l’uno con l’altro ma il nostro rapporto è buono. Mi aspetto di rivederlo in pista nel 2022».

keystone-sda.ch / STF (HASSAN AMMAR)