JEDDAH - Max Verstappen conduce la classifica generale di Formula 1 con 351,5 punti, otto lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton (343,5) nella classifica generale.

Nel GP odierno però - penultimo appuntamento stagionale, che avrà luogo in Arabia Saudita - il pilota olandese partirà dalla terza posizione, a causa di un errore all'ultima curva nell'ultimo giro delle prove ufficiali, mentre stava per registrare il miglior tempo. Davanti a tutti partirà invece Lewis Hamilton... «Ho commesso un terribile errore», sono state le parole di Verstappen riportate da "Motorsport". «Stavo disputando delle buone qualifiche, anche se su questo tracciato è difficile portare le gomme in temperatura. Non so cosa sia successo, stavo cercando di concludere il giro, ma ho toccato il muro con il posteriore e mi sono fermato. Il terzo posto è deludente, ma la monoposto è veloce. Abbiamo dimostrato di avere il passo giusto e si è visto anche nell'ultimo tentativo, vedremo cosa riusciremo a fare in gara. Non so se dovremo sostituire il cambio(...)».

