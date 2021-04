«Lewis vince perché ha accanto Bottas, che è inferiore. E Rosberg è stato anche peggio»

IMOLA - Il primo round della sfida 2021 tra Hamilton e Verstappen è andato al britannico. Lewis ha vinto perché è stato più continuo e preciso del rivale, perché insomma è stato migliore.

Le qualità di Lew sono fuori discussione ma non è (solo) grazie a quelle che tanti record sono arrivati. Secondo Nelson Piquet, infatti, il 36enne campione trionfa e ha trionfato tanto grazie alle doti della sua monoposto e… alla scarsa concorrenza interna.

«Non è che Hamilton non sia bravo – ha raccontato il brasiliano a Motorsport - ma in casa deve vedersela con Bottas, che è un pilota inferiore. In passato poi al suo fianco c’è stato Rosberg. Ed è stato anche peggio. Poca concorrenza e la vettura migliore… ecco spiegati i risultati degli ultimi anni. Max è più aggressivo; è vero che per questo commette un numero superiore di errori, ma credo sia migliore di Hamilton».

keystone-sda.ch (Lars Baron / POOL)