«Raggiunti risultati incredibili, non vediamo l’ora di fare ancora meglio»

STOCCARDA - Ora è ufficiale: la Mercedes e Lewis Hamilton hanno messo nero su bianco l'accordo che li legherà anche nel 2021.

Il contratto prevede un nuovo impegno di Mercedes per la diversità e l’inclusione, punto fondamentale a cui Hamilton teneva molto. Per il cannibale britannico - sette volte campione del Mondo - sarà la nona stagione con la Casa di Stoccarda, la 15esima in Formula 1. «Sono eccitato all’idea di correre ancora con la Mercedes, abbiamo raggiunto insieme risultati incredibili e non vediamo l’ora di fare ancora meglio», ha commentato Hamilton.

«Mercedes-AMG Petronas è lieto di annunciare che il team Campione del Mondo Costruttori in carica e il Campione del Mondo Piloti in carica continueranno insieme nel 2021 - ha comunicato il team - Una parte significativa del nuovo accordo riguarda la condivisione dell'impegno verso una maggior inclusione nello sport motoristico alla quale Lewis e la Mercedes avevano dato inizio l'anno scorso, che avverrà nella forma di una fondazione comune che avrà la missione di supportare diversità ed inclusione in tutte le forme dello sport motoristico».

keystone-sda.ch (Albert Gea / Pool)