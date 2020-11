«Mai stato così felice per un dodicesimo posto»

VALENCIA - C’era un tempo nel quale Valentino Rossi avrebbe considerato un secondo posto come un “risultataccio”. C’era un tempo nel quale per il pesarese c’era la vittoria o niente. Quel tempo non c’è più. Soprattutto quest’anno, tra moto poco competitiva e pandemia, il Dottore ha dimostrato di sapersi accontentare. O almeno, di essere costretto a farlo. Come nel GP della Comunità Valenciana…

«Non sono mai stato così contento per un dodicesimo posto - ha raccontato il pilota italiano - I nostri motori sono un po' fragili e non sono particolarmente veloci e in più, credo, non abbiamo ancora capito qualcosa sugli pneumatici. Stiamo insomma girando attorno al problema. Comunque, era necessario almeno concludere la gara, tagliare il traguardo. A questo punto dobbiamo andare step-by-step, considerando questo un punto di partenza. Speriamo di fare bene a Portimão».

keystone-sda.ch (Kai Foersterling)