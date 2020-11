Hamilton e quei problemini turchi

ISTANBUL - Il GP di Turchia potrebbe essere quello dell’apoteosi, quello del titolo numero sette e della definitiva consacrazione come gigante della Formula 1. Il GP di Turchia, il suo weekend, non è in ogni caso cominciato benissimo per Lewis Hamilton, nerissimo per le condizioni di un asfalto rifatto di recente. E proprio questo ha creato i problemi maggiori al pilota della Mercedes.

«L’asfalto è molto liscio - ha raccontato Lew - e ora che è nuovo è come se trasudasse olio a ogni curva. È come trovare ovunque chiazze di bagnato. Cosa devo dire? Fa schifo, è uno schifo girare così».

keystone-sda.ch (Antonin Vincent)