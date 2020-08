Coronavirus: 250 tra medici e infermieri invitati al GP di Monza

MONZA - Per diverse settimane il coronavirus ha messo sotto pressione medici e infermieri, costretti a turni massacranti per far fronte all'allarme sanitaria. L'emergenza non è chiaramente finita, ma un modo per rendere omaggio a questi eroi lo hanno trovato gli organizzatori del GP di Monza, i quali hanno deciso di invitare alla gara (in programma il 6 settembre) 250 tra medici e infermieri.

Queste le parole del presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani al Corriere della Sera... «Lo sport italiano non dimentica gli eroi del nostro tempo: medici e infermieri. Quelli che da quando è scoppiata la pandemia non si sono mai risparmiati, a costo anche della propria vita. Saranno celebrati il 6 settembre, durante l’evento più mediatico d’Italia: il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Abbiamo invitato 250 medici ad assistere alla gara e saranno gli unici spettatori ammessi visto che il GP si correrà a porte chiuse».