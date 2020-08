«Ferrari, ecco cosa devi fare...»

MARANELLO - Sebastian Vettel sta vivendo mesi difficili. Il tedesco, già scaricato dalla Ferrari in vista della prossima stagione, non sembra avere più motivazioni a Maranello. E il suo stato d'animo, inevitabilmente, si riflette in pista. Il 12esimo posto colto domenica a Silverstone - dove non sono mancate "bordate" tra le parti - ha acceso la polemica.

Come fare per cercare di "limitare i danni" da qui a fine stagione? Un consiglio è arrivato da Ross Brawn, ex direttore tecnico proprio della Rossa. «È stato un altro weekend difficile per Vettel, quando incontravo queste situazioni nella mia carriera, mi sedevo a un tavolo con il pilota: solo noi due. E cercavo di capire quali fossero i problemi. Poi si cerca di coinvolgere le persone nella discussione, ad esempio gli ingegneri che saranno utili per migliorare le cose. È chiaro che la Ferrari in questo momento abbia un pilota molto frustrato: devono trovare il modo di arrivare a fine anno per l’interesse di entrambi. Devono cercare di trasformare una sconfitta in una vittoria».

