«Lesione importante e recupero incerto: Jerez esclusa, per Brno...»

JEREZ DE LA FRONTERA - Un primo passo falso seguito dalla rimonta show (dal 16esimo al terzo posto a suon di giri veloci), poi un secondo errore che lo ha messo ko e rischia di costargli davvero caro. La caduta con infortunio di Marc Marquez potrebbe avere un serissimo impatto sul Mondiale, che all'alba - nel caldo torrido di Jerez de la Frontera - ha regalato emozioni e colpi di scena nel round vinto da Quartararo su Viñales e Dovizioso.

"Frattura all'omero destro, con possibile interessamento del nervo radiale". Questo il responso delle analisi mediche, con il Cabroncito che verrà operato quest'oggi a Barcellona.

Dopo l'intervento se ne saprà molto di più, sia sull'esatta diagnosi che sui tempi di recupero dell'alfiere della Honda. Non un dettaglio di poco conto, considerando il calendario fitto e ridotto a causa dell'emergenza Covid che ha stretto tra le sue grinfie anche il mondo dei motori. Al momento sono in agenda 13 appuntamenti, di cui 4 nelle prossime 5 settimane.

Data per certa l'assenza di Marquez nella "replica" in terra andalusa (domenica), al momento si ipotizzano due scenari per il suo rientro alle gare. In quello migliore - con la lesione limitata alla frattura dell'omero - lo spagnolo potrebbe tornare in pista a Brno il 9 agosto o, al più tardi, a Zeltweg nel quarto appuntamento stagionale. Nel caso in cui fosse invece interessato anche il nervo radiale, i tempi di recupero si allungherebbero notevolmente e, l'egemonia del 27enne, sarebbe seriamente a rischio. Con uno zero incassato e un altro in arrivo domenica, per i rivali del cannibale di Cervera - a caccia del settimo titolo nella classe regina - si è infatti aperto uno spiraglio.

«La lesione è importante e la prossima gara a Jerez è esclusa, ma l'obiettivo è tornare a Brno sempre che il nervo non sia interessato», ha detto il dottor Mir, che oggi opererà il pilota. Nel frattempo MM93, sui social, ha già lanciato un messaggio ai tifosi e alla concorrenza: «A volte le cose non vanno come ti aspetti, ma vi prometto che tornerò al più presto e ancora più forte. L'importante è rialzarsi e andare avanti».

keystone-sda.ch (ROMAN RIOS)