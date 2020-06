Cancellato il GP d’Italia

SCARPERIA E SAN PIERO - Il Gran Premio d’Italia non si disputerà. Appuntamento fisso del Motomondiale fin dal 1991, il weekend del Mugello è infatti stato cancellato - in principio era stato rinviato - a causa di limitazioni e problematiche legate alla pandemia.

Il gran capo della Dorna Carmelo Ezpeleta ha piegato che "Non siamo riusciti a trovare una soluzione alle questioni logistiche e operative legate alla pandemia e al nuovo calendario che ci permettesse di fare tappa su questo circuito". Rammaricato pure Paolo Poli, amministratore delegato di un circuito che dovrà attendere l’anno prossimo per ospitare la solita tappa stagionale: “Nonostante lo sforzo comune per trovare una soluzione pratica, l'impossibilità di ospitare un evento aperto agli spettatori e le difficoltà sorte a causa di questa situazione eccezionale non ci hanno permesso di trovare una nuova data per il Gran Premio d'Italia".

keystone-sda.ch / STF (FAZRY ISMAIL)