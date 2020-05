«Sogno e prego che Schumi possa migliorare»

GLAND - A quasi sei anni e mezzo dal drammatico e maledetto incidente sulle nevi di Méribel, la leggenda della F1 Michael Schumacher vive sempre in un limbo tra silenzi e misteri sulle sue reali condizioni.

«Sta attraversando una fase complicata, ma dobbiamo rispettarla, come ho fatto io con la sua famiglia - ha spiegato a "Fox Sports" Felipe Massa, ex ferrarista e compagno di Schumi nel 2006, l'ultimo del tedesco con la Rossa - So come sta Michael, ho informazioni dirette sul suo stato, ma alla sua famiglia non piace divulgarle e non vedo perché dovrei farlo io».

Il brasiliano si è poi soffermato sul rapporto col 7 volte campione del Mondo. «Abbiamo sempre avuto un legame molto stretto, con sua moglie Corinna meno, dato che veniva raramente alle gare. Sappiamo che adesso stanno portando avanti una dura battaglia e la sua situazione non è facile. Personalmente sogno e prego ogni giorno che possa migliorare».

Massa, attualmente in Formula E, ha parlato anche del giovane Mick Schumacher, che sta provando a seguire le orme del padre. «Anche io sono padre e so bene cosa voglia dire un legame simile. Sogno che Michael possa migliorare e che un giorno possa fare il suo ritorno in un circuito, specialmente ora che suo figlio corre. Poterlo incoraggiare e seguire sarebbe magnifico. Le mie preghiere vanno proprio in questa direzione».