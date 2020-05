«Il lockdown potrebbe prolungare la mia carriera»

La Formula 1 ha già perso le prime dieci gare della stagione, che sono state annullate o rinviate a causa dell'emergenza legata al coronavirus, ma tutto il circus è ottimista su una possibile ripresa del campionato nel mese di luglio in Austria. In questo caso i piloti sarebbero costretti a stare fermi per la bellezza di sette mesi, visto che l'ultimo GP disputato ha avuto luogo ad Abu Dhabi a fine 2019.

A causa di questa situazione si è espresso Daniel Ricciardo, che ha già firmato un contratto con la Mc Laren per il 2021. L'attuale pilota della Renault si sta allenando in Australia e si auspica di poter prolungare la propria carriera in F1 grazie a questo periodo forzato di stop. «Siamo stati in grado di realizzare un programma di allenamento che in passato non avevo mai fatto(...)», ha analizzato proprio Ricciardo in un'intervista concessa a "BBC 5 Live". «In genere non è per niente semplice mantenere il top della condizione e la costanza negli allenamenti di inizio stagione, una volta rientrati in Europa. In queste ultime settimane abbiamo avuto il vantaggio di non essere condizionati dai fusi orari e dai numerosi viaggi, riuscendo a vedere notevoli miglioramenti. Spero di poter beneficiare al massimo di tutto questo e forse questo periodo di lockdown potrebbe regalare un po’ più di longevità alla mia carriera(...)».

Keystone, archivio