Lüthi a caccia della grande rimonta

LOSAIL (QATAR) - Il primo Gran Premio stagionale del motomondiale non vedrà in pista la MotoGP a causa del coronavirus - ma soltanto la Moto2 e la Moto3, poiché i piloti di queste due classi erano già presenti in precedenza in Qatar per disputare i test - per questo motivo uno dei piloti più blasonati a Losail sarà l'elvetico Thomas Lüthi.

I tifosi non potranno dunque ammirare le gesta dei vari Marquez, Rossi e Quartararo... «La star di Losail sono io? Sì, ma solo se vinco domenica», ha risposto al "20minutes" proprio Lüthi. «In Qatar mancheranno i campioni della MotoGP, ma nessuno sa come si evolverà la situazione, magari sarà l'unica gara che correremo nel 2020».

Gli appassionati di questo sport dovranno quindi accontentarsi dello svizzero, che inizia la 18esima stagione da professionista. «Se guardo indietro posso essere orgoglioso del mio percorso, ma se guardo avanti ho ancora tante belle esperienze da vivere. Credo di non essere mai stato preparato nella mia carriera come adesso. Fisicamente e psicologicamente provo sempre lo stesso piacere(...)».