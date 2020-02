Honda in "crisi"? I Marquez: «Non siamo contenti»

LOSAIL (Qatar) - Il Mondiale di MotoGP è dietro l'angolo. Al via mancano esattamente 13 giorni, non certo tanti. Nonostante l'operazione alla spalla subita nelle scorse settimane, il campione del mondo in carica Marc Marquez è preoccupato per una moto che oggi non lo convince. E i dubbi sono stati confermati dai risultati dei test, dai quali si evince come realmente ci siano delle difficoltà. I due fratelli stanno infatti ottenendo risultati alquanto deludenti.

«La moto è difficile da guidare – le parole di Marc a Sky Sport - Quando proviamo a spingere, cadiamo. Tutte le Honda stanno facendo fatica. Rispetto alla Malesia abbiamo scoperto un punto debole nelle curve, visto che in questo circuito è molto importante la scorrevolezza. La gara dell'8 marzo a Losail? Non siamo da top 5».

Anche il fratello Alex non sta certo brillando... «Non mi sento a posto fisicamente e non ho buone sensazioni sulla moto. Stiamo andando peggio rispetto a Sepang, soprattutto in curva».